Суд в Калмыкии увеличил срок осуждённому по статье о фейках

Верховный суд Калмыкии ужесточил наказание бывшему чиновнику Алтану Очирову, ранее осуждённому по статье о так называемых фейках об армии.

Апелляционная инстанция удовлетворила протест прокуратуры и увеличила срок его заключения с трёх до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает проект "Сетевые свободы".

Прокуратура оспаривала вынесенный судом нижней инстанции приговор, поскольку он дал Очирову срок ниже нижнего предела, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса о фейках (от 5 до 10 лет). При этом теоретически суд мог бы ограничиться и штрафом или условным сроком.

Защитник Алтана Очирова адвокат Игорь Колдунов сообщил, что Очиров готов добиваться признания своей невиновности в кассационной инстанции.

Очиров - бывший сотрудник мэрии Элисты. Он был задержан прямо на рабочем месте. По версии следствия, Алтан Очиров вместе с другими активистами администрировал телеграм-канал "Вольный улус", в котором публиковались посты о мародерстве российских военнослужащих во время войны в Украине, об уничтожении российских кораблей, а также о гибели 14 тысяч российских военных. Следствие посчитало их недостоверными. Прокуратура запрашивала для него семь лет лишения свободы.

Как утверждает адвокат, события, сообщения о которых суды сочли ложными в деле Очирова, за время судебного процесса нашли своё подтверждение, в частности в докладах Организации Объединенных Наций. Эти аргументы, однако, не принимаются российскими судами, которые, как правило, считают фейками любые утверждения о действиях российских военных в Украине, сообщения о которых отрицало Минобороны. Пять лет лишения свободы - один из самых суровых приговоров, вынесенных по статье о фейках на данный момент. Большие сроки получали московские оппозиционеры Илья Яшин и Алексей Горинов.