Экс-сотрудник мэрии Элисты приговорён к 3 годам колонии за фейки

Суд в Калмыкии приговорил к 3 годам колонии общего режима экс-сотрудника мэрии Элисты Алтана Очирова. Об этом проекту Кавказ.Реалии из суда сообщил адвокат Игорь Колдунов. Дело Очирова рассматривали по статье о распространении фейков про российскую армию.

Наказание по вменяемой статье предусматривает крупный штраф или от пяти до десяти лет лишения свободы. Сам чиновник заявлял о своей невиновности.

По версии следствия, Алтан Очиров вместе с другими активистами администрировал телеграм-канал "Вольный улус", в котором публиковались посты о мародерстве российских военнослужащих, об уничтожении кораблей "Орск" и "Саратов", а также о гибели 14 тысяч российских военных. Следствие посчитало их недостоверными.

На прошлой неделе на прениях прокуратура запросила Очирову 7 лет лишения свободы.