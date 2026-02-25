Суд в Казахстане арестовал бывшего священника РПЦ, осудившего войну

Следственный суд города Алматы в Казахстане арестовал на два месяца бывшего иеромонаха Астанайской и Алматинской епархии Русской православной церкви Иакова Воронцова, выступившего против войны в Украине. Его подозревают в содержании наркопритона и хранении наркотиков без цели сбыта. Об этом сообщает издание "Власть" со ссылкой на его адвоката Галыма Нурпеисова.

По словам адвоката, ходатайство о домашнем аресте суд отклонил. Защита будет обжаловать решение суда.

Воронцова задержали 13 февраля 2026 года, в тот же день суд арестовал его на 10 суток по административному делу об употреблении наркотиков. 23 февраля он должен был выйти на свободу, но после истечения срока ареста его отправили на допрос к следователю по уголовному делу, сообщает "Настоящее Время".

Воронцов был одним из немногих священослужителей РПЦ, который с первых дней открыто осудил полномасштабное вторжение российских войск в Украину. Впоследствии он также заявил, что в Казахстане необходимо создать представительство автокефальной церкви, не подчиняющейся Москве. В 2023 году РПЦ лишила священнослужителя сана.

В декабре 2023 года против него в Казахстане возбудили уголовное дело о разжигании розни и вражды. После этого Иаков Воронцов обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой разобраться с его уголовным делом. Он заявил, что к давлению на него причастны представители казахстанской епархии РПЦ, которые, по его словам, пытаются помешать ему создать в Казахстане независимую от РПЦ церковь. В мае 2025 года Воронцов сообщил, что дело было прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. Представители Казахстанского митрополичьего округа РПЦ отрицают какую-либо причастность к уголовному делу в отношении отца Иакова и отказались как-либо комментировать заявления священника.

10 февраля 2026 года Воронцов рассказал, что суд в Алматы принял его иск к департаменту юстиции о признании незаконным и отмене приказа "Об отказе в регистрации религиозного объединения".