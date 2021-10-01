Суд в Казахстане освободил из заключения диссидента Арона Атабека

Суд в Павлодаре в Казахстане постановил заменить 68-летнему поэту и диссиденту Арону Атабеку неотбытую часть тюремного срока на ограничение свободы. Он выйдет из колонии через 15 лет после ареста. Об этом сообщает Казахская служба Радио Свобода.

В 2008 году Атабек (настоящая фамилия — Едигеев) был приговорён судом Алма-Аты к 18 годам заключения по статье об организации массовых беспорядков. Тогда жители окраины города оказали сопротивление полицейским, направленным для сноса их домов, построенных, как утверждается, без разрешения. В столкновениях погиб 24-летний полицейский.

Поэт категорически отрицает обвинения по своему уголовному делу. Он был признан политическим заключённым многими правозащитными и международными организациями. Все годы заключения он содержался в тюрьмах вдали от Алма-Аты, в которой проживал до ареста. Он отказывался подавать заявление о досрочном освобождении, считая, что оно вынудит его взять на себя вину за преступление, за которое его осудили.

Атабек был активным участником политической жизни Казахстана с 80-х годов XX века. Он был в оппозиции к первом президенту страны Нурсултану Назарбаеву. До этого он был одним из авторов обращения к съезду народных депутатов СССР о предоставлении Казахстану суверенитета.

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До того — участвовал в массовых протестах в Алма-Ате в 1986 году против назначения русского партийного деятеля Геннадия Колбина на пост первого секретаря ЦК республиканской компартии, то есть, фактического руководителя республики.

Согласно законодательству Казахстана, Атабек должен выйти на свободу через 15 дней, когда решение суда вступит в силу. Пресс-секретарь республиканского Верховного суда заявил, что диссидент будет отпущен уже 1 октября.