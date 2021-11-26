Суд в Казани оштрафовал участников митинга против QR-кодов

Суд в Казани оштрафовал восьмерых участников митинга против введения QR-кодов. Активистов привлекли к ответственности за проведение публичного мероприятия без уведомления и за нарушение порядка проведения митинга. Размер штрафа составляет от пяти до 10 тысяч рублей.

Суд должен рассмотреть еще четыре административных дела против участников митинг. Однако заседание отложено на неопределённый срок.

Акция против введения QR-кодов прошла в Казани, у здания мэрии, 25 ноября. По данным СМИ, в митинге приняли участие более 50 человек. Полиция задержала около 40 митингующих, включая журналистов, освещающих событие по заданию редакций.

С 22 ноября в Татарстане для поездки в общественном транспорте необходим QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесенный COVID-19. В первый же день введения ограничений в Казани не пустили в метро, автобусы, трамваи и троллейбусы более 700 человек.