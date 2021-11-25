В Казани на акции против введения QR-кодов начались задержания

В Казани на акции против введения QR-кодов начались массовые задержания, сообщает телеграм-канал Avtozak LIVE.

Сообщается, что в автозак увели журналистов, один из них был с камерой. Задержана корреспондент "Соты" Наиля Муллаева, которая освещала акцию.

Вечером 25 ноября противники введения QR-кодов собрались у здания мэрии Казани. "БИЗНЕС Online" пишет, что по предварительным данным в акции участвуют более 50 человек. Задержаны по меньшей мере 10 человек.