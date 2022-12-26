Суд в Кемерове арестовал владельца приюта – там погибли 22 человека

Суд в Кемерове арестовал владельца приюта для престарелых и людей с инвалидностью, в котором при пожаре погибли 22 человека. Он полностью признал вину. Об этом сообщают Сибирь.Реалии.

Судья отправил пастора Андрея Смирнова в СИЗО на два месяца по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Смирнов просил его не арестовывать, обещал не убегать и полностью понести наказание. У него трое малолетних детей.

По версии следствия, в 2019 году Смирнов арендовал дом и стал селить в него постояльцев, осознавая, что помещение не соответствует противопожарной безопасности. Делал он это ради прибыли, уточнили следователи. Смирнов рассказал, что в доме жили бездомные, которых привозили туда полицейские. Его адвокат добавил, что к Смирнову поступали также люди из больниц. Защитник подчеркнул, что все контролирующие органы знали о работе приюта.

При этом известно, что 7 декабря – за две недели до трагедии – руководство приюта не пустило в дом пожарного инспектора Романа Плета, который пришёл туда по согласованию с прокуратурой. В конце ноября Плет участвовал в проверке приюта. После пожара его задержали и предъявили обвинение в халатности.

Пожар в кемеровском приюте произошёл в ночь на 24 декабря. Второй этаж здания, где находились постояльцы, выгорел полностью. Погибли 22 человека, ещё шесть пострадали, двое из них получили ожоги – сейчас они находятся в больнице в тяжёлом состоянии. По версии следствия, возгорание произошло из-за неправильного использования дровяной печи.