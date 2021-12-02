Суд в Киеве вынес приговор по делу об убийстве экс-депутата Вороненкова

Шевченковский районный суд Киева в четверг вынес приговор по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.

В марте 2017 года в центре Киева его застрелил Павел Паршов, ранее служивший в добровольческом батальоне "Донбасс". Самого Паршова на месте застрелил телохранитель Вороненкова.

Суд в четверг признал виновным в соучастии в убийстве бывшего активиста признанной в России террористической и запрещённой организации "Правый сектор" Ярослава Тарасенко, который, по версии следствия, был водителем у киллера. Суд приговорил Тарасенко к 12 годам лишения свободы.

При этом, как сообщает издание "Ґрати", суд оправдал второго подсудимого — харьковчанина Александра Лося, ранее судимого за разбой. По версии прокуратуры, он следил за экс-депутатом накануне убийства. Коллегия решила, что его вина не доказана.

Дело рассматривала коллегия из двух судей и трех присяжных. Процесс шел больше трех лет. Оба подсудимых не признавали вину.

По версии следствия, убийство Вороненкова заказали криминальный авторитет из Харькова Юрий Василенко вместе с "неустановленным следствием лицом".

Вороненков переехал в Киев незадолго до убийства, опасаясь уголовного преследования в России. Будучи в Киеве, он выступил с рядом резких заявлений в адрес российских властей, после его гибели высказывалась версия о том, что его убили по политическим мотивам. Однако она не легла в основу обвинения.