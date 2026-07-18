Суд в Кирове оштрафовал кандидата в депутаты Госдумы от "Яблока"

Суд в Кирове оштрафовал на 1,5 тысячи рублей эколога Владислава Архипова по протоколу о "демонстрации экстремистской символики". Об этом сообщает пресс-служба партии "Яблоко".

"Яблоко" выдвинуло Архипова в Госдуму по федеральному списку и одномандатному округу. Полиция задержала Архипова 17 июля, в этот день он должен был подать документы в избирком.

Протокол на него составили за видео "Похороны Навального", опубликованное в VK в марте 2024 года. Поводом стала некая надпись, которую сочли экстремистской символикой. Из полиции Архипова сразу отвезли в суд.

Наказание по статье о демонстрации экстремистской символики кроме штрафа предполагает запрет избираться на один год. "Участие Владислава Архипова в предстоящей избирательной кампании под вопросом", – пишет пресс-служба "Яблока".

Как отмечает издание "7x7", перед выборами штрафы по статье о "демонстрации экстремистской символики" уже получили по меньшей мере 18 оппозиционных политиков. Среди них 11 представителей "Яблока", четверо – КПРФ, по одному – "Штаба Кандидатов" и "Справедливой России", а также бывший кандидат в президенты Борис Надеждин.

По данным "Яблока", как минимум 10 членов партии стали за последние месяцы обвиняемыми по различным уголовным делам, 11 активистов отбыли административные аресты, также у членов партии и в офисах прошли более 40 обысков и осмотров помещения. 11 членов партии Минюст России внес в реестр "иностранных агентов".