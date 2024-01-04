В Кыргызстане суд приговорил к пяти годам колонии наёмника ЧВК "Вагнер"

Суд в Кыргызстане приговорил к пяти годам лишения свободы 27-летнего гражданина страны Бекназара Боругул уулу за участие в войне в Украине в составе российской ЧВК "Вагнер".

Статья, по которой судили наёмника - "участие гражданина Кыргызстана в вооружённых конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства".

Бекназара Боругул уулу задержали в августе 2023 года спустя три недели после возвращения на родину. Известно, что в ЧВК "Вагнер" он был завербован когда отбывал наказание в одной из российских колоний.

Отмечается, что это второй известный случай, когда в Кыргызстане судят гражданина страны за участие в войне в Украине. В мае прошлого года 31-летний Аскар Кубанычбек уулу был приговорён к 10 годам лишения свободы, однако позже Верховный суд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение.