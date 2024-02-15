Суд в Латвии: экзамен по латышскому для граждан РФ конституционен

Конституционный суд Латвии признал соответствующей конституции страны норму закона, обязующую имеющих в Латвии вид на жительство граждан России в определённый срок сдать экзамен по латышскому языку и указать источник доходов для его продления. В случае, если они это не сделают, им грозит депортация.

В 2022 году, после полномасштабного российского вторжения в Украину, сейм Латвии принял поправки к законодательству, согласно которым около 25 тысяч живших в стране бывших так называемых неграждан или граждан Латвии, получивших за последние 20 лет гражданство России, обязали для того, чтобы продлить вид на жительство, сдать экзамен по латышскому языку и выполнить ещё ряд требований. Впоследствии власти Латвии предоставили им отсрочку на два года, чтобы дать возможность всем желающим сдать экзамен.

Конституционный суд рассмотрел иски, поданные живущими в Латвии гражданами России, и постановил, что им было дано достаточное время на изучение государственного языка. Согласно решению суда, если человек не предпринял никаких усилий для сохранения своего правового статуса в Латвии — не записался на экзамен, не подал документы и так далее — то он продемонстрировал свою незаинтересованность в сохранении связей с Латвией, и решение о выдворение из страны может рассматриваться как соразмерное, отмечает Delfi. По мнению главы Конституционного суда, пересмотр видов на жительство граждан России — это обоснованные действия государства, которое хочет убедиться, что его жители не создают угрозу безопасности.

Ранее сообщалось, что больше половины попыток сдать языковой экзамен со стороны граждан России, подпадающих под действие нового закона, завершилось неудачей. В данный момент депортация им не грозит, в отличие от тех, кто вообще не пытался сдать экзамен. Таких, по последним данным, около тысячи.

Российские власти резко критиковали решение Латвии о пересмотре правил продления ВНЖ. Президент России Владимир Путин называл его "угрозой безопасности".