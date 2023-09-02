Суд в Литве не стал аннулировать ВНЖ работавшего в колонии россиянина

Суд в Вильнюсе отменил решение Департамента миграции об аннулировании постоянного вида на жительство в Литве гражданина России, который в начале 2000-х годов работал в российской колонии. Об этом сообщает LRT. Имя россиянина не называется.
При аннулировании ВНЖ департамент миграции ссылался на угрозу государственной безопасности из-за того, что "заявитель до 2002 года работал в Сахалинской исправительной колонии усиленного режима в посёлке городского типа Смирных в пенитенциарной системе Российской Федерации, что предполагает возможную уязвимость и, как следствие, угрозу".
Суд посчитал, что миграционная служба не оценила индивидуальную ситуацию заявителя. "Одна лишь работа в российской колонии усиленного режима сама по себе не является достаточным основанием для аннулирования постоянного вида на жительство в Литве", - говорилось в решении, которое, в свою очередь, будет обжаловано Департаментом миграции - пишет Север.Реалии.
После вторжения России в Украину Латвия и Литва ужесточили требования к проживающим на их территориях россиянам и белорусам. Власти заявили, что часть граждан этих стран будут депортированы, поскольку "представляют угрозу безопасности" республик. Чтобы выявить пророссийски настроенных жителей, проводились опросы, где, в частности, респондентам задавались вопросы про отношение к аннексии Крыма в 2014 году и вводу российских войск в Украину в феврале 2022 года. В итоге власти Литвы лишили вида на жительства 135 россиян (общие данные за 2022 и 2023 годы).
В 2022 году в Литве с запросом на выдачу ВНЖ обратились около 4 тысяч россиян.
- Страны Балтии поддерживают Украину с самого начала российского вторжения в эту страну. В Латвии, Литве и Эстонии сносят советские памятники, сокращают присутствие русского языка в программах образовательных заведений, вводят ограничения для россиян на получение ВНЖ и призывают страны ЕС активно помогать Украине.
- В Литве были приняты ограничения на приобретение в стране недвижимости россиянами. Предлагавшийся полный запрет на предоставление россиянам гражданства Литвы в конце концов принят не был. Ранее Литва наряду с другими странами Балтии полностью запретила въезд россиянам по туристическим визам, однако продолжила принимать заявления о предоставлении убежища, политического и гуманитарного, в том числе от граждан России.
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