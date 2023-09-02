Суд в Литве не стал аннулировать ВНЖ работавшего в колонии россиянина

Суд в Вильнюсе отменил решение Департамента миграции об аннулировании постоянного вида на жительство в Литве гражданина России, который в начале 2000-х годов работал в российской колонии. Об этом сообщает LRT. Имя россиянина не называется.

При аннулировании ВНЖ департамент миграции ссылался на угрозу государственной безопасности из-за того, что "заявитель до 2002 года работал в Сахалинской исправительной колонии усиленного режима в посёлке городского типа Смирных в пенитенциарной системе Российской Федерации, что предполагает возможную уязвимость и, как следствие, угрозу".

Суд посчитал, что миграционная служба не оценила индивидуальную ситуацию заявителя. "Одна лишь работа в российской колонии усиленного режима сама по себе не является достаточным основанием для аннулирования постоянного вида на жительство в Литве", - говорилось в решении, которое, в свою очередь, будет обжаловано Департаментом миграции - пишет Север.Реалии.