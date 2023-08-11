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Би-би-си: Ещё один российский офицер попросил убежища в Литве

Ещё один российский офицер бежал в Литву и попросил там политического убежища. Как сообщает Русская служба Би-би-си, его зовут Иван Королёв, он лейтенант артиллерийских войск. Королёв заявил, что покинул Россию, потом что не хочет принимать участие "в кровопролитной войне, которую развязало государство".

Лейтенант рассказал корреспонденту Би-би-си, что непосредственно в Украине он не был, но его часть занималась снабжением российских войск боеприпасами.

Границу с Литвой он перешёл нелегально, и 10 августа был задержан пограничниками на автовокзале в Вильнюсе. 11 августа он был отправлен в миграционный центр, где будет находиться, пока рассматривается его прошение об убежище.

Би-би-си подчёркивает, что не располагает независимым подтверждением рассказа Королёва.

  • В июне похожим путём в Литву бежал пилот российской боевой авиации Дмитрий Мишов. Он также заявил, что не согласен участвовать в украинской войне. Ему разрешили жить в Литве, пока его документы рассматриваются.
  • Страны Евросоюза с начала полномасштабного вторжения России в Украину обсуждают вопрос, должны ли они предоставлять политическое убежище россиянам, отказывающимся воевать - как военнослужащим, так и "отказникам" от мобилизации. Единого мнения по этому вопросу нет. Ряд министров ФРГ заявили, что Германия будет предоставлять временное убежище гражданам России, избегающим мобилизации. В то же время несколько стран Евросоюза, например, Чехия, Эстония и Латвия выступали против предоставления защиты уклонистам.

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