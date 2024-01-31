Суд в Лондоне отлонил иск бывшей жены Потанина к миллиардеру

Высокий суд Лондона отклонил иск бывшей жены миллиардера Владимира Потанина о разделе имущества. По сведениям британских СМИ, Наталья Потанина добивалась взыскания с бывшего супруга средств на сумму более 7 миллардов долларов.

Потанин - один из самых богатых людей России глава компании "Норильский никель". Это предприятие - крупнейший в мире производитель палладия и один из крупных мировых производителей никеля.

Адвокаты Потанина заявили, что Высокий суд должен отклонить иск бывшей жены, поскольку пара не связей с Великобританией во время своего брака, а Потанина уже получила десятки миллионов долларов после российского бракоразводного процесса, сообщает Reuters.

Высокий суд большинством в три голоса против двух постановил, что суд низшей инстанции применил неправильный юридический критерий, разрешив Потаниной подать финансовый иск в Великобритании на сумму примерно 9 миллиардов долларов.

Дело вернули в Апелляционный суд для решения вопросов, которые не были решены в 2021 году, когда дело Потаниной было принято к рассмотрению.

Фрэнсис Хьюз, партнер юридической фирмы Hughes Fowler Carruthers, которая представляла Потанину, сказала, что их клиентка довольна решением, а это означает, что суды "теперь сосредоточатся на существе её дела.

Тем временем адвокаты Потанина приветствовали решение Верховного суда как значительную победу, которая может сдержать так называемый "брачный туризм", когда один из супругов решает подать иск в благоприятную правовую юрисдикцию.

РБК публикует сведения о разделе имущества между Владимиром и Натальей Потаниными:

Они состояли в браке в течение 30 лет и развелись в 2014 году. После раздела имущества Потаниной достались три земельных участка и два дома. Она также получила денежную компенсацию на сумму 380 млн рублей - это примерно половина стоимости квартиры в центре Москвы, однако попыталась добиться увеличения своей доли через российские суды.



В мае 2017 года Пресненский суд Москвы отклонил иск Потаниной к бывшему мужу на 215 млрд руб. В июле того же года Пресненский суд отклонил еще один иск Потаниной, на этот раз на 850 млрд рублей, собщает РБК.