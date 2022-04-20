Суд в Лондоне разрешил экстрадицию Ассанжа в США

Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщается в твиттере организации. Окончательное решение примет министр внутренних дел Великобритании Прити Пател. После этого Ассанж сможет обжаловать приговор.
В Соединенных Штатах Ассанжу может грозить до 175 лет тюрьмы.
- В США Ассанжу предъявлены в общей сложности 18 обвинений, в том числе в нарушении законодательства о шпионаже – в связи с публикацией WikiLeaks секретных документов различных американских ведомств. Проект публиковал и документы, добытые, как утверждается, российскими хакерами в рамках кампании по российскому вмешательству в выборы президента США в 2016 году, однако обвинения с этим эпизодом не связаны.
- Сторонники Ассанжа видят в нем журналиста-расследователя. Накануне сегодняшнего заседания суда в Лондоне организация "Репортеры без границ" призвала освободить основателя Wikileaks.
- Основатель WikiLeaks в 2012 году укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь своей экстрадиции в Швецию по делу о сексуальном насилии. Швеция впоследствии отказалась от обвинений в его адрес, однако экстрадиции начали требовать США. В 2019 году Эквадор лишил Ассанжа убежища, и он был арестован британскими властями. С тех пор он находится в тюрьме, асуд рассматривает дело о его экстрадиции. Недавно Верховный суд Великобритании отклонил апелляцию против экстрадиции Ассанжа.
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