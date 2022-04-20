Суд в Лондоне разрешил экстрадицию Ассанжа в США

Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщается в твиттере организации. Окончательное решение примет министр внутренних дел Великобритании Прити Пател. После этого Ассанж сможет обжаловать приговор.



В Соединенных Штатах Ассанжу может грозить до 175 лет тюрьмы.