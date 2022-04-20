Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд в Лондоне разрешил экстрадицию Ассанжа в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж

Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщается в твиттере организации. Окончательное решение примет министр внутренних дел Великобритании Прити Пател. После этого Ассанж сможет обжаловать приговор.


В Соединенных Штатах Ассанжу может грозить до 175 лет тюрьмы.

  • В США Ассанжу предъявлены в общей сложности 18 обвинений, в том числе в нарушении законодательства о шпионаже – в связи с публикацией WikiLeaks секретных документов различных американских ведомств. Проект публиковал и документы, добытые, как утверждается, российскими хакерами в рамках кампании по российскому вмешательству в выборы президента США в 2016 году, однако обвинения с этим эпизодом не связаны.
  • Сторонники Ассанжа видят в нем журналиста-расследователя. Накануне сегодняшнего заседания суда в Лондоне организация "Репортеры без границ" призвала освободить основателя Wikileaks.
  • Основатель WikiLeaks в 2012 году укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь своей экстрадиции в Швецию по делу о сексуальном насилии. Швеция впоследствии отказалась от обвинений в его адрес, однако экстрадиции начали требовать США. В 2019 году Эквадор лишил Ассанжа убежища, и он был арестован британскими властями. С тех пор он находится в тюрьме, асуд рассматривает дело о его экстрадиции. Недавно Верховный суд Великобритании отклонил апелляцию против экстрадиции Ассанжа.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG