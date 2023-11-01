Суд в Лондоне: РФ в споре о $60 млрд не может апеллировать к иммунитету

Россия в судебном споре с бывшими акционерами ЮКОСа о компенсации в размере более 50 миллиардов долларов не может апеллировать к принципу государственного иммунитета. Такой вердикт, как сообщает Reuters, в среду вынес Высокий суд Лондона.

Судья Сара Кокерилл вынесла решение в пользу связанных с бывшими акционерами ЮКОСа компаний Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum. Она обосновала решение тем, что Россия ранее сама согласилась передать спор в международный арбитраж в Гааге.

Бывшие акционеры ЮКОСа требуют от российских властей компенсации за де-факто национализацию компании в середине 2000-х годов после ареста и осуждения руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского. Большая часть активов компании тогда перешла к государственной компании "Роснефть". Ряд бывших акционеров ЮКОСа обратились в Постоянную палату третейского суда – международный арбитраж в Гааге, пытаясь вернуть средства.

В 2014 году арбитраж в Гааге обязал Москву выплатить акционерам рекордные 50 миллиардов долларов, признав российское государство виновным в нарушении международных обязательств из-за действий, которые привели к банкротству ЮКОСа. Россия впоследствии, на протяжении семи лет, пыталась оспорить этот вердикт в различных нидерландских судебных инстанциях. Между тем с учётом процентов сумма к настоящему времени уже почти достигла 60 миллиардов.

В конце 2021 года последняя судебная инстанция - Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией $50 миллиардов компенсации бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС. Дело было направлено на новое рассмотрение в суд в Амстердаме.

В решении Верховного суда отмена решения суда низшей инстанции объяснялась процедурными вопросами. При этом отмечалось, что аргументы России о том, что международные обязательства были неправильно истолкованы в Гааге, являются несостоятельными, как и позиция Москвы, что у нидерландских судов нет юрисдикции в этом вопросе.

В суд в Лондоне бывшие акционеры ЮКОСа обратились для того, чтобы в случае, если суды в Нидерландах подтвердят благоприятное для них решение, иметь возможность требовать ареста российских активов в Великобритании.

Москва при этом даёт понять, что не планирует выплачивать деньги при любом решении судов. В декабре 2020 года Конституционный суд России фактически постановил, что страна необязательно должна выплачивать эти деньги.