Суд в Лондоне удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию Ассанжа

Высокий суд в Лондоне удовлетворил апелляцию Минюста США на решение суда низшей инстанции и постановил, что основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж может быть экстрадирован в Соединённые Штаты.

Суд принял во внимание гарантии надлежащего обращения с Ассанжем и защиты его прав, которые ранее предоставили власти США.

Решение апелляционного суда может в свою очередь быть обжаловано в Верховный суд Великобриатнии, то есть немедленная экстрадиция Ассанжу, который находится сейчас в британской тюрьме, не грозит.

Слушания по апелляции прошли в лондонском суде в октябре. Юристы, представляющие позицию Соединённых Штатов, представили, в частности, гарантию того, что к Ассанжу в американской тюрьме не будут применяться специальные административные меры, то есть он будет иметь право на свидания и не будет помещён в одиночную камеру. Власти США также обещают, что он не будет направлен в тюрьму максимально строгого режима в штате Колорадо, если только не совершит новых правонарушений. Кроме того, власти США согласны с тем, чтобы Ассанж, если американский суд приговорит его к лишению свободы, отбывал наказание в Австралии, гражданином которой он является.

Юристы Ассанжа, а также представители правозащитной организации Amnesty International, в ходе слушаний отвергли эти гарантии. Они называют их недостаточными, а также указывают на то, что США оставляют за собой право их отозвать. Адвокаты указывают на то, что ранее врачи констатировали, что психологическое состояние Ассанжа таково, что он может совершить попытку самоубийства в случае экстрадиции. В своём вердикте апелляционный суд отверг критику гарантий, отметив, что суд низшей инстанции ранее отказал в экстрадиции только из-за их отсутствия - а с их появлением препятстсвие для экстрадиции было устранено.

В США Ассанжу предъявлены в общей сложности 18 обвинений, в том числе в нарушении законодательства о шпионаже – в связи с публикацией WikiLeaks секретных документов различных американских ведомств. Проект публиковал и документы, добытые, как утверждается, российскими хакерами в рамках кампании по российскому вмешательству в выборы президента США в 2016 году, однако обвинения с этим эпизодом не связаны. В США основателю WikiLeaks теоретически может грозить фактически пожизненный срок – более 100 лет тюрьмы. Представители властей США, однако, указывают на то, что ранее по подобным обвинениям выносились относительно мягкие приговоры.

Основатель WikiLeaks в 2012 году укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь своей экстрадиции в Швецию по делу о сексуальном насилии. Швеция впоследствии отказалась от обвинений в его адрес, однако экстрадиции начали требовать США. В 2019 году Эквадор лишил Ассанжа убежища, и он был арестован британскими властями. С тех пор он находится в тюрьме, а суд рассматривает дело о его экстрадиции. В первой инстанции дело завершилось в его пользу.