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Джулиан Ассанж получил разрешение на брак со своей невестой

Джулиан Ассанж (зарисовка из зала суда)

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который находится в британской тюрьме Белмарш, получил разрешение на брак со своей невестой Стеллой Моррис. Прокуратура Великобритании позволила провести церемонию в тюрьме.

Би-би-си пишет, что у Ассанжа и Моррис двое сыновей. Они родились в то время, когда основатель WikiLeaks жил в посольстве Эквадора в Лондоне.

Стелла Моррис – адвокат. По её словам, она познакомилась с основателем WikiLeaks в 2011 году, когда присоединилась к команде юристов проекта. В 2015 году у Моррис и Ассанжа начались отношения. Через год пара обручилась. Издание The Sun пишет, что свадьбы Моррис и Ассанж добивались с мая 2021 года.

  • Основатель WikiLeaks в 2012 году укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь своей экстрадиции в Швецию. Швеция впоследствии отказалась от обвинений в его адрес, однако экстрадиции начали требовать США. В 2019 году Эквадор лишил Ассанжа убежища, и он был арестован британскими властями. С тех пор он находится в тюрьме, а суд рассматривает дело о его экстрадиции. В первой инстанции дело завершилось в его пользу.
  • В США Ассанжу предъявлены в общей сложности 18 обвинений, в том числе в нарушении законодательства о шпионаже – в связи с публикацией WikiLeaks секретных документов различных американских ведомств. Проект публиковал и документы, добытые, как утверждается, российскими хакерами в рамках кампании по российскому вмешательству в выборы президента США в 2016 году, однако обвинения с этим эпизодом не связаны. В США основателю WikiLeaks может грозить фактически пожизненный срок – более 100 лет тюрьмы.
  • Адвокаты и медики заявляют, что основатель WikiLeaks в тюрьме подвергается психологическим пыткам и может совершить суицид в случае экстрадиции. Журналистские организации и различные правозащитные группы, включая Amnesty International и "Репортёров без границ", называют обвинения против Ассанжа опасным прецедентом для свободы слова.

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