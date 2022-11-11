Суд в Махачкале отказался признавать контузию, полученную контрактником

Гарнизонный военный суд в Махачкале отказал военнослужащему-контрактнику Камильпаше Хасбулатову в иске о признании контузии, которую тот получил в Украине. Диагноз был в документах полевого госпиталя, куда Хасбулатов попал после боя, но затем был изменён на "синдром хронической усталости". Это лишает военного права на выплату трех миллионов рублей за боевое ранение.

Как указано в иске Хасбулатова, 29 апреля он попал в Украине под артобстрел. Военный врач обнаружил у него минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, контузию легкой формы. После этого Хасбулатова направили на лечение в госпиталь, где он находился с 5 по 24 мая. При выписке сведения о контузии и минно-взрывной травме исчезли из медицинских документов. Окончательный диагноз – астено-невротический синдром, известный также как синдром хронической усталости.

Хасбулатов попытался оспорить это в суде, так как при получении боевой травмы ему положена выплата в три миллиона рублей. Махачкалинский гарнизонный военный суд ему в этом отказал, заявив, что первичный диагноз (контузия и травма) был предварительным, а впоследствии врачи госпиталя уточнили его.

Как сообщает "Кавказ.Реалии", это не первый иск участников войны в Украине к военным госпиталям на юге России и Северном Кавказе, отказывающим в признании – по версии пострадавших – полученных на фронте травм боевыми. Такие иски подавались в гарнизонные суды Северной Осетии, Дагестана, Краснодарского края.