Суд в Махачкале отказался признавать контузию, полученную контрактником

Гарнизонный военный суд в Махачкале отказал военнослужащему-контрактнику Камильпаше Хасбулатову в иске о признании контузии, которую тот получил в Украине. Диагноз был в документах полевого госпиталя, куда Хасбулатов попал после боя, но затем был изменён на "синдром хронической усталости". Это лишает военного права на выплату трех миллионов рублей за боевое ранение.
Как указано в иске Хасбулатова, 29 апреля он попал в Украине под артобстрел. Военный врач обнаружил у него минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, контузию легкой формы. После этого Хасбулатова направили на лечение в госпиталь, где он находился с 5 по 24 мая. При выписке сведения о контузии и минно-взрывной травме исчезли из медицинских документов. Окончательный диагноз – астено-невротический синдром, известный также как синдром хронической усталости.
Хасбулатов попытался оспорить это в суде, так как при получении боевой травмы ему положена выплата в три миллиона рублей. Махачкалинский гарнизонный военный суд ему в этом отказал, заявив, что первичный диагноз (контузия и травма) был предварительным, а впоследствии врачи госпиталя уточнили его.
Как сообщает "Кавказ.Реалии", это не первый иск участников войны в Украине к военным госпиталям на юге России и Северном Кавказе, отказывающим в признании – по версии пострадавших – полученных на фронте травм боевыми. Такие иски подавались в гарнизонные суды Северной Осетии, Дагестана, Краснодарского края.
- Ранее руководитель правозащитной организации "Школа призывника" Алексей Табалов заявил Кавказ.Реалии о проблеме, с которой столкнулись раненные в Украине российские контрактники. Это переполненные госпитали и непроведение военно-врачебными комиссиями должного освидетельствования. Правозащитник утверждает, что известны также случаи отказа в выдаче заключений о получении военной травмы. Официально за ранение военнослужащих в Украине положена компенсация в размере трех миллионов рублей. Однако опрошенные Кавказ.Реалии рассказали, что эти выплаты нереальны: контрактники не могут получить даже "базовые" выплаты.
- В Чечне отправляющимся в Украину добровольцам обещают страховку и три миллиона рублей в случае ранения на фронте. Однако судебная практика показывает, что участникам боевых действий зачастую приходится годами добиваться социальных выплат и льгот. В разных регионах страны до сих пор продолжаются десятки судебных тяжб по жалобам тех, кто в 1990-е и начале 2000-х годов участвовал в так называемой контртеррористической операции на Северном Кавказе.
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