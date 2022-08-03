В России меняют условия выплат добровольцам на войне в Украине

В Новосибирской, Курганской, Саратовской и Ульяновской областях формируются новые добровольческие батальоны для участия в войне в Украине. Новобранцам в таких подразделениях предлагают единовременные выплаты до 300 тысяч рублей. В то же время, как сообщает Институт изучения войны (ISW), в российских регионах начали отсрочивать выплаты добровольцам.

Так, в Башкортостане единоразовая выплата в 200 тысяч рублей за запись в добровольцы будет заморожена в течение 90 дней , сообщили в администрации главы региона. Суточные выплаты в размере 2 тысяч рублей будут выплачиваться раз в месяц. Участники двух подразделений из Саратовской области также смогут получить выплату в 150 тысяч рублей, но только через три месяца после подписания контракта, заявили местные власти.

По мнению экспертов ISW, изменение условий выплат может быть связано с тем, что власти опасаются, что добровольцы могут отказаться от отправки в Украину после получения денег. Кроме того, регионам, может не хватать средств, чтобы заплатить новобранцам сразу.



В конце прошлой недели более 40 добровольцев из чувашского именного батальона "Атал", который участвует в военных действиях в Украине, пожаловались главе республике на невыплату обещанных им денег за подписание контракта и суточных.

В соответствии с указом, подписанным главой Чувашии Олегом Николаевым 11 июля, 50 тысяч рублей были обещаны сразу после заключения контракта, остальная сумма – через три месяца службы.

В обращении бойцы утверждают, что они не получают ни единовременной выплаты, ни суточных, которые должны были составлять две тысячи рублей в день.