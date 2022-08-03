В России меняют условия выплат добровольцам на войне в Украине

В Новосибирской, Курганской, Саратовской и Ульяновской областях формируются новые добровольческие батальоны для участия в войне в Украине. Новобранцам в таких подразделениях предлагают единовременные выплаты до 300 тысяч рублей. В то же время, как сообщает Институт изучения войны (ISW), в российских регионах начали отсрочивать выплаты добровольцам.
Так, в Башкортостане единоразовая выплата в 200 тысяч рублей за запись в добровольцы будет заморожена в течение 90 дней , сообщили в администрации главы региона. Суточные выплаты в размере 2 тысяч рублей будут выплачиваться раз в месяц. Участники двух подразделений из Саратовской области также смогут получить выплату в 150 тысяч рублей, но только через три месяца после подписания контракта, заявили местные власти.
По мнению экспертов ISW, изменение условий выплат может быть связано с тем, что власти опасаются, что добровольцы могут отказаться от отправки в Украину после получения денег. Кроме того, регионам, может не хватать средств, чтобы заплатить новобранцам сразу.
В конце прошлой недели более 40 добровольцев из чувашского именного батальона "Атал", который участвует в военных действиях в Украине, пожаловались главе республике на невыплату обещанных им денег за подписание контракта и суточных.
В соответствии с указом, подписанным главой Чувашии Олегом Николаевым 11 июля, 50 тысяч рублей были обещаны сразу после заключения контракта, остальная сумма – через три месяца службы.
В обращении бойцы утверждают, что они не получают ни единовременной выплаты, ни суточных, которые должны были составлять две тысячи рублей в день.
- Добровольческие батальоны (а на деле подразделения контрактников) в российских регионах начали формировать еще весной 2022 года; с тех пор свои отряды появились в Москве, Чечне, Татарстане, Башкирии, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях. Добровольцы заключают контракт с Минобороны, и им или их семьям обещаны пособия в случае их ранения (гибели).
- Набор в добровольцы превратился в один из вариантов "скрытой мобилизации". Его проводят не только военкоматы, но и частные военные компании, например "ЧВК Вагнера".
- В начале июля "Важные истории" сообщили, что "ЧВК Вагнера" начала вербовать осужденных в петербургских колониях. За полгода службы заключённым, как утверждается, обещали амнистию и зарплату в 200 тысяч рублей. В случае их гибели, семьям полагаются компенсации в 5 миллионов рублей.
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