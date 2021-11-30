Суд в Минске назначил 10 суток ареста журналисту Радио Свобода

Суд в Минске арестовал на 10 суток внештатного журналиста Андрея Кузнечика, сотрудничающего с Белорусской службой Радио Свобода. Его признали виновным в мелком хулиганстве.

Приговор был вынесен ещё 26 ноября и только через несколько дней оглашён родственникам журналиста. На суде Кузнечик свою вину не признал. Как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, журналиста содержат в специзоляторе МВД на улице Окрестина в Минске.

Андрей Кузнечик перестал выходить на связь 25 ноября. Его жена Алеся Рак рассказала, что около пяти часов вечера он поехал на велопрогулку, но вскоре вернулся в дом с четырьмя мужчинами в штатском, которые провели у них дома обыск. У семьи изъяли электронику, телефоны и наличные деньги.

Белорусские власти разгромили независимые СМИ в стране после протестов по итогам президентских выборов в 2020 году. Тогда власти объявили об очередной, шестой подряд, победе Александра Лукашенко. Больше четырёх месяцев в крупных белорусских городах продолжались массовые протесты.

29 журналистов сейчас арестованы, десятки были вынуждены покинуть страну. Многие работники западных изданий были высланы. В июле 2021 года в Минске был разгромлен офис Радио Свобода. Несколько журналистов были задержаны, позже их отпустили под подписку о невыезде.

Внештатный консультант Белорусской службы Игорь Лосик с 2020 года находится под арестом. Его, вместе с рядом известных оппозиционеров, обвиняют в разжигании социальной вражды и организации массовых беспорядков, по этим статьям ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай называл преследование журналистов в стране "циничной попыткой белорусских властей взять под контроль все, что видят и слышат люди".