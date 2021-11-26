В Минске задержан журналист, сотрудничающий с Радио Свобода

В Минске задержан журналист Андрей Кузнечик, сотрудничающий с Белорусской службой Радио Свобода. Он помещён в изолятор городского управления МВД. Об этом сообщает сайт службы со ссылкой на волонтёрский проект "Списки Окрестина".
Журналист перестал выходить на связь 25 ноября. Его жена Алеся Рак рассказала, что около пяти часов вечера он поехал на велопрогулку, но вскоре вернулся в дом четырьмя мужчинами в штатском, которые провели у них дома обыск.
На каком основании и кто задержал её мужа — неизвестно. Во время обыска люди в штатском сообщили Рак, что журналист будет задержан на несколько дней. У семьи изъяли электронику, телефоны и наличные деньги.
Белорусские власти разгромили независимые СМИ в стране после протестов по итогам президентских выборов в 2020 году. Тогда власти объявили об очередной, шестой подряд, победе Александра Лукашенко. Больше четырёх месяцев в крупных белорусских городах продолжались массовые протесты.
- 29 журналистов сейчас арестованы, десятки были вынуждены покинуть страну. Многие работники западных изданий были высланы. В июле 2021 года в Минске был разгромлен офис Радио Свобода. Несколько журналистов были задержаны, позже их отпустили под подписку о невыезде.
- Внештатный консультант Белорусской службы, Игорь Лосик, с 2020 года находится по арестом. Его, вместе с рядом известных оппозиционеров, обвиняют в разжигании социальной вражды и организации массовых беспорядков, по этим статьям ему грозит до 12 лет лишения свободы.
- Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай называл преследование журналистов в стране "циничной попыткой белорусских властей взять под контроль все, что видят и слышат люди".
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