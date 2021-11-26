В Минске задержан журналист, сотрудничающий с Радио Свобода

В Минске задержан журналист Андрей Кузнечик, сотрудничающий с Белорусской службой Радио Свобода. Он помещён в изолятор городского управления МВД. Об этом сообщает сайт службы со ссылкой на волонтёрский проект "Списки Окрестина".

Журналист перестал выходить на связь 25 ноября. Его жена Алеся Рак рассказала, что около пяти часов вечера он поехал на велопрогулку, но вскоре вернулся в дом четырьмя мужчинами в штатском, которые провели у них дома обыск.

На каком основании и кто задержал её мужа — неизвестно. Во время обыска люди в штатском сообщили Рак, что журналист будет задержан на несколько дней. У семьи изъяли электронику, телефоны и наличные деньги.

Белорусские власти разгромили независимые СМИ в стране после протестов по итогам президентских выборов в 2020 году. Тогда власти объявили об очередной, шестой подряд, победе Александра Лукашенко. Больше четырёх месяцев в крупных белорусских городах продолжались массовые протесты.