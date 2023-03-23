Суд в Минске приговорил журналиста "КП" Можейко к трём годам колонии

Суд в Минске приговорил бывшего корреспондента "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко к трём годам колонии. Как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, его признали виновным в оскорблении Александра Лукашенко и разжигании социальной вражды.

По версии следствия, Можейко "проявил безнравственный интерес к экстремистской деятельности" и "действовал по мотивам политической и идеологической вражды". Вину в суде Можейко не признал.

Можейко был автором статьи о программисте Андрее Зельцере, который погиб в перестрелке с сотрудниками КГБ Беларуси в его квартире. В перестрелке был убит и один из сотрудников КГБ. В статье содержались положительные слова о Зельцере его одноклассницы - причём она оценивала личность убитого, а не его поступок. Статья провисела на сайте "Комсомольской правды в Беларуси" всего несколько минут, однако власти заблокировали сайт, а затем прекратился и выпуск печатного издания.

Опасаясь преследования в связи с реакцией властей на статью, Можейко отправился из Беларуси в Россию, откуда хотел вылететь за границу. В аэропорту, однако, он был задержан, как сообщалось, сотрудниками ФСБ, после чего его вывезли на территорию Беларуси, где поместили в СИЗО. Представители силовых органов Беларуси отрицали, что Можейко был задержан в России, заявляя, что его задержали в Минске. Ныне покойный главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин утверждал, что формально Можейко в России не был задержан, однако сотрудники ФСБ фактически заставили его сесть в Москве на самолёт не в Варшаву, куда он собирался, а обратно в Минск.

Обвинение в оскорблении Лукашенко касается реплики, которая звучит на записи встречи одного из депутатов с гражданами - по версии следствия, её произнёс Можейко, что сам журналист отрицает.

С учётом времени, проведённого в СИЗО, Можейко должен выйти на свободу через девять месяцев.