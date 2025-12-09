Ссылки для упрощенного доступа

Суд в Минске признал экстремистским официальный сайт Совета Европы

Суд Партизанского района Минска признал экстремистским официальный сайт Совета Европы. На это обратил внимание правозащитный центр "Весна".

В список экстремистских также включили ютьюб-канал российского издания SOTAvision и ресурс Mogilev.mеdia.

ЕС начал вводить жесткие санкции против режима Александра Лукашенко в 2020 году после того, как белорусские власти развернули масштабные репрессии против участников протестов и несогласных с итогами президентских выборов. Победителем на них был объявлен Лукашенко.

В результате преследований в заключении оказались тысячи человек. По данным "Весны", с 2020 года по политически мотивированным делам были осуждены почти восемь тысяч человек.

После начала войны России против Украины последовала вторая волна санкций. Официально белорусская армия не принимает участия в войне против Украины, но Лукашенко предоставил территорию страны для проезда и временной дислокации российских войск.

В сентябре 2024 года. Европарламент осудил участие Лукашенко в российской агрессии против Украины и вывозе детей не неподконтрольные Киеву территории, призвав Международный уголовный суд в Гааге выдать ордер на его арест.

Положение в Покровске
Положение в Покровске

Положение в Покровске

Мирноград под угозой окружения

Аудионовости

Новости
Новости

Новости

