Басманный районный суд Москвы арестовал по обвинению в мошенничестве директора Научного центра высоких технологий создания вооружения, военной и специальной техники Российской академии ракетных и артиллерийских наук полковника Андрея Грудзинского. Об этом сообщили государственные агентства ТАСС и РИА "Новости".

По данным анонимных источников газеты "Коммерсантъ", учёного подозревают в хищениях при выполнении гособоронзаказа. ТАСС уточняет, что полковника подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, то есть на сумму больше миллиона рублей.

Академия ракетных и артиллерийских наук должна решать вопросы системного развития вооружения, военной и специальной техники в России. Чем именно занимается Научный центр высоких технологий создания вооружений, в открытых источниках не уточняется.