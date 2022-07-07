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Суд в Москве арестовал директора научного центра Академии ракетных и артиллерийских наук

Басманный районный суд Москвы арестовал по обвинению в мошенничестве директора Научного центра высоких технологий создания вооружения, военной и специальной техники Российской академии ракетных и артиллерийских наук полковника Андрея Грудзинского. Об этом сообщили государственные агентства ТАСС и РИА "Новости".

По данным анонимных источников газеты "Коммерсантъ", учёного подозревают в хищениях при выполнении гособоронзаказа. ТАСС уточняет, что полковника подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, то есть на сумму больше миллиона рублей.

Академия ракетных и артиллерийских наук должна решать вопросы системного развития вооружения, военной и специальной техники в России. Чем именно занимается Научный центр высоких технологий создания вооружений, в открытых источниках не уточняется.

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