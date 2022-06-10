Суд в Москве арестовал дом Невзорова на берегу Финского залива

Басманный суд Москвы арестовал участок с домом на берегу Финского залива, принадлежащий журналисту Александру Невзорову, которого обвиняют по уголовному делу о дискредитации российской армии. Об этом агентству "РИА Новости" рассказали в пресс-службе суда.

Как отметила пресс-секретарь, решение об аресте имущества Невзорова в Петербурге суд вынес ещё 18 мая. Она назвала это обеспечительной мерой на случай, если по уголовному делу Невзорову в качестве наказания назначат штраф.

Журналист прокомментировал решение суда в своем телеграм-канале. "О, затопала лаптями российская Фемида. Распыхтелась. Но ножки у российской Фемиды, как были кривые, так и остались. Топает она ими злобно, но потешно", – написал Невзоров.

По его словам, на арестованной даче "из дорогого" остались "очень старый, доживающий в покое жеребец", собака и книги. Однако "по сравнению с той мерзостью, разрушениями и массовыми убийствами, которые творит путинизм в Украине , это – пустяки", добавляет Невзоров.

Александр Невзоров находится за границей. В России бывший телеведущий, депутат Госдумы и доверенное лицо Владимира Путина заочно арестован и объявлен в розыск по уголовному делу о дискредитации армии. Невзорова преследуют за сообщения в социальных сетях об обстреле российскими военными роддома в Мариуполе. Журналист назвал этот обстрел умышленным. Сознательные атаки военными гражданских объектов могут расцениваться как военное преступление.

По требованию Следственного комитета суды также арестовали имущество (банковские счета, транспортные средства и квартиры) у журналистов Андрея Солдатова, Руслана Левиева и Майкла Наки, обвиняемых по статье о распространении "заведомо ложной информации" об использовании российской армии. Все они заочно арестованы и объявлены в розыск.