Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд в Москве арестовал главу профсоюза "Курьер"

Кирилл Украинцев

Суд в Москве вчера арестовал на два месяца главу профсоюза "Курьер" Кирилла Украинцева, в отношении которого 25 апреля возбудили уголовное дело по "дадинской статье" о неоднократном нарушении порядка проведения митинга. Об этом сообщает правозащитный проект "Апология" .

По версии следствия, Украинцев призывал курьеров и таксистов выходить на протесты против нарушения трудовых прав.

Об аресте активиста ходатайствовал следователь. Защита просила назначить Украинцеву более мягкую меру пресечения.

Украинцев был задержан в ночь на 26 апреля. Накануне вечером домой к активисту пришли с обыском, после которого повезли на допрос в Следственный комитет. Среди прочего главе профсоюза вменили в вину организацию митинга таксистов в Сергиевом Посаде.

В профсоюзе связывают уголовное преследование Украинцева с начавшейся 22 апреля забастовкой курьеров Delivery Club из-за снижения тарифов за доставку "в среднем на 20%". Часть курьеров отказались выходить на смены. Еще около 30 курьеров 25 апреля пришли к офису сервиса в Москве, 12 человек задержали. По словам профсоюзного активиста и доцента МГУ Михаила Лобанова, к забастовке присоединяются и курьеры "Яндекс.Еды".

Согласно базе московских судов, Украинцева шесть раз привлекали по статье о нарушении правил проведения митингов, причем три решения вступили в силу осенью 2021 года. Два из них касались акций курьеров, а третье — поста с призывом прийти на суд над аспирантом МГУ Азатом Мифтаховым, сообщает "Медиазона".

  • "Дадинской" называется статья Уголовного кодекса России за "неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". В 2015 году московский активист Ильдар Дадин впервые получил реальный срок – три года колонии – по этой статье. Впоследствии по ней осудили ещё нескольких человек.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG