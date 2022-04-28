Суд в Москве арестовал главу профсоюза "Курьер"

Суд в Москве вчера арестовал на два месяца главу профсоюза "Курьер" Кирилла Украинцева, в отношении которого 25 апреля возбудили уголовное дело по "дадинской статье" о неоднократном нарушении порядка проведения митинга. Об этом сообщает правозащитный проект "Апология" .

По версии следствия, Украинцев призывал курьеров и таксистов выходить на протесты против нарушения трудовых прав.

Об аресте активиста ходатайствовал следователь. Защита просила назначить Украинцеву более мягкую меру пресечения.

Украинцев был задержан в ночь на 26 апреля. Накануне вечером домой к активисту пришли с обыском, после которого повезли на допрос в Следственный комитет. Среди прочего главе профсоюза вменили в вину организацию митинга таксистов в Сергиевом Посаде.

В профсоюзе связывают уголовное преследование Украинцева с начавшейся 22 апреля забастовкой курьеров Delivery Club из-за снижения тарифов за доставку "в среднем на 20%". Часть курьеров отказались выходить на смены. Еще около 30 курьеров 25 апреля пришли к офису сервиса в Москве, 12 человек задержали. По словам профсоюзного активиста и доцента МГУ Михаила Лобанова, к забастовке присоединяются и курьеры "Яндекс.Еды".

Согласно базе московских судов, Украинцева шесть раз привлекали по статье о нарушении правил проведения митингов, причем три решения вступили в силу осенью 2021 года. Два из них касались акций курьеров, а третье — поста с призывом прийти на суд над аспирантом МГУ Азатом Мифтаховым, сообщает "Медиазона".