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В Москве задержали главу профсоюза курьеров

Кирилл Украинцев

В Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело по "дадинской статье" о повторном нарушении правил проведения митингов против председателя профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева. Об этом рассказали представители объединения.

Украинцев был задержан в ночь на 26 апреля. Накануне вечером домой к активисту пришли с обыском, после которого повезли на допрос в Следственный комитет. На выходе из дома Украинцев сказал соратникам, что дело возбудили из-за организации некой акции в Сергиевом Посаде.

Согласно базе московских судов, Украинцева шесть раз привлекали по статье о нарушении правил проведения митингов, причем три решения вступили в силу осенью 2021 года. Два из них касались акций курьеров, а третье — поста с призывом прийти на суд над аспирантом МГУ Азатом Мифтаховым, сообщает "Медиазона".

В профсоюзе связывают уголовное преследование Украинцева с начавшейся 22 апреля забастовкой курьеров Delivery Club из-за снижения тарифов за доставку "в среднем на 20%". Часть курьеров отказались выходить на смены. Еще около 30 курьеров 25 апреля пришли к офису сервиса в Москве, 12 человек задержали. Сколько человек участвует в забастовке в целом, неизвестно.

  • "Дадинской" называется статья Уголовного кодекса России за "неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". В 2015 году московский активист Ильдар Дадин впервые получил реальный срок – три года колонии – по этой статье. Впоследствии по ней осудили ещё нескольких человек.

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