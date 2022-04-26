В Москве задержали главу профсоюза курьеров

В Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело по "дадинской статье" о повторном нарушении правил проведения митингов против председателя профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева. Об этом рассказали представители объединения.

Украинцев был задержан в ночь на 26 апреля. Накануне вечером домой к активисту пришли с обыском, после которого повезли на допрос в Следственный комитет. На выходе из дома Украинцев сказал соратникам, что дело возбудили из-за организации некой акции в Сергиевом Посаде.

Согласно базе московских судов, Украинцева шесть раз привлекали по статье о нарушении правил проведения митингов, причем три решения вступили в силу осенью 2021 года. Два из них касались акций курьеров, а третье — поста с призывом прийти на суд над аспирантом МГУ Азатом Мифтаховым, сообщает "Медиазона".

В профсоюзе связывают уголовное преследование Украинцева с начавшейся 22 апреля забастовкой курьеров Delivery Club из-за снижения тарифов за доставку "в среднем на 20%". Часть курьеров отказались выходить на смены. Еще около 30 курьеров 25 апреля пришли к офису сервиса в Москве, 12 человек задержали. Сколько человек участвует в забастовке в целом, неизвестно.