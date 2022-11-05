Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд в Москве арестовал оппозиционера Михаила Кригера по делу об оправдании терроризма

Михаил Кригер

Черёмушкинский районный суд Москвы отправил под арест до января оппозиционера, участника движения "Солидарность" Михаила Кригера по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом сообщило издание "Сота".

Кригер был задержан 3 ноября. По данным "Соты", уголовное дел было возбуждено из-за поста в фейсбуке, опубликованного в 2020 году. Судебное заседание прошло в закрытом режиме, несмотря на ходатайства адвокатов, в зал не пустили, ни прессу, ни родственников.

По вменённой статье оппозиционеру грозит до 7 лет лишения свободы. У здания суда в Москве собирались сторонники Кригера и родственники. Активистка Мария Рябикова устроила у входа в суд одиночный пикет.

Обновлено: изначально в новости было указано, что активист арестован на месяц.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG