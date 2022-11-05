Черёмушкинский районный суд Москвы отправил под арест до января оппозиционера, участника движения "Солидарность" Михаила Кригера по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом сообщило издание "Сота".

Кригер был задержан 3 ноября. По данным "Соты", уголовное дел было возбуждено из-за поста в фейсбуке, опубликованного в 2020 году. Судебное заседание прошло в закрытом режиме, несмотря на ходатайства адвокатов, в зал не пустили, ни прессу, ни родственников.

По вменённой статье оппозиционеру грозит до 7 лет лишения свободы. У здания суда в Москве собирались сторонники Кригера и родственники. Активистка Мария Рябикова устроила у входа в суд одиночный пикет.

Обновлено: изначально в новости было указано, что активист арестован на месяц.