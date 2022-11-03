На оппозиционера Михаила Кригера завели дело об оправдании терроризма 

Против оппозиционного активиста, участника движения "Солидарность" Михаила Кригера возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, сообщает телеграм-канал Avtozak Live. Обвиняемому может грозить до семи лет лишения свободы. Поводом для дела, по данным СМИ, стал пост оппозиционера в фейсбуке, который он написал в 2020-м году. Его содержание не приводится.

Кригер был задержан в четверг днём в центре Москвы. По свидетельствам очевидцев, недалеко от станции метро "Курская" неизвестные люди в масках подбежали к активисту, повалили его на землю, а затем насильно посадили в машину и увезли. Позже племянник Михаила Кригера сообщил, что дома у оппозиционера проходит обыск.

Михаил Кригер – московский оппозиционный активист, более 15 лет участвующий в акциях протеста против власти Владимира Путина и политических репрессий. За свою позицию, в том числе - антивоенную, он неоднократно подвергался административным арестам и штрафам. Также на него несколько раз нападали активисты прокремлёвских общественных движений.

В конце июля Кригер был арестован на 10 суток из-за наклеек на стёклах своего автомобиля с надписями "Я против Путина. Я – за Навального" и "Навальный – мой президент".