Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

На оппозиционера Михаила Кригера завели дело об оправдании терроризма 

Михаил Кригер 

Против оппозиционного активиста, участника движения "Солидарность" Михаила Кригера возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, сообщает телеграм-канал Avtozak Live. Обвиняемому может грозить до семи лет лишения свободы. Поводом для дела, по данным СМИ, стал пост оппозиционера в фейсбуке, который он написал в 2020-м году. Его содержание не приводится.

Кригер был задержан в четверг днём в центре Москвы. По свидетельствам очевидцев, недалеко от станции метро "Курская" неизвестные люди в масках подбежали к активисту, повалили его на землю, а затем насильно посадили в машину и увезли. Позже племянник Михаила Кригера сообщил, что дома у оппозиционера проходит обыск.

Михаил Кригер – московский оппозиционный активист, более 15 лет участвующий в акциях протеста против власти Владимира Путина и политических репрессий. За свою позицию, в том числе - антивоенную, он неоднократно подвергался административным арестам и штрафам. Также на него несколько раз нападали активисты прокремлёвских общественных движений.

В конце июля Кригер был арестован на 10 суток из-за наклеек на стёклах своего автомобиля с надписями "Я против Путина. Я – за Навального" и "Навальный – мой президент".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG