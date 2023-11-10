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Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене, сообщает ТАСС.

Материалы дела засекречены. Подробности обвинения и личные данные арестованного не раскрываются. Агентство называет только фамилию и инициалы – Блинов Г.А.

По статье о госизмене арестованному грозит пожизненное лишение свободы.

  • В 2023 году по обвинению в госизмене в России арестовали десятки человек. В апреле наказание по этой статье было ужесточено: теперь по ней грозит пожизненное лишение свободы.
  • Количество возбужденных дел в 2023 году в разы превышает число дел в предыдущих: в прошлом году их было двадцать, что стало максимальным значением в современной России. За весь период 1997-2021 годов в госизмене обвинили 117 человек.

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