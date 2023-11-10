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Жителя Кубани осудили по обвинению в попытке поехать воевать за Украину

Краснодарский краевой суд приговорил местного жителя к шести годам колонии строго режима и ещё одному году ограничения свободы по обвинению в приготовлении к государственной измене. Имя осуждённого неизвестно, его дело рассматривали в закрытом режиме.

Согласно приговору, осуждённый "в июне 2023 года принял решение о выезде на территорию Украины для вступления в ряды вооружённых формирований указанного государства". На вокзале его задержали сотрудники ФСБ, которые обнаружили в вещах украинский паспорт и присягу на имя президента страны. Независимого подтверждения этим данным нет.

По данным издания "Холод", за 2023 год в России возбуждено больше уголовных дел, связанных с госизменой, чем за предыдущие 20 лет. Реальное количество таких дел может быть больше, поскольку ФСБ сообщает не обо всех подобных делах.

Согласно открытым данным, с января по июль 2023 года было возбуждено более 80 дел о госизмене. В прошлом году таких дел было 20.

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