Суд в Москве арестовал студента за бело-красно-белый флаг на студбилете

Зеленоградский районный суд Москвы арестовал на пять суток студента первого курса МИЭТ и Даниила Войтовича из-за обложки студенческого билета с бело-красно-белым флагом.

Уроженца Республики Беларусь признали виновным в публичном демонстрировании запрещенной символики. Как следует из решения суда, он трижды продемонстрировал свой студенческий билет с флагом на обложке – два раза в университете и один раз на железнодорожном вокзале при покупке билета.

По мнению полицейских, бело-красно-белый флаг — это символ вооруженного формирования "Полк имени Кастуся Калиновского". В этом формировании на стороне Украины против России воюют белорусы.

Суд постановил конфисковать обложку студенческого билета.

Суд также рассмотрел в отношении Войтовича протокол по административной статье о так называемой дискредитации российской армии. По этому делу студента оштрафовали на 35 тысяч рублей.

В конце сентября, по данным суда, Войтович в одной из аудиторий вуза сказал, что граждане России и правительство "являются фашистами в отличие от граждан Украины" и выкрикнул лозунг "Слава Украине".

Телеграм-канал "Осторожно, новости", пишет, что административные дела против Войтовича завели после доноса сотрудника университета Фарида Абдуллина, отвечающего за мобилизационную подготовку.

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