Суд в Москве арестовал замглавы МВД по Дагестану, он отверг обвинения

В Москве суд арестовал замглавы МВД по Дагестану и начальника следственного управления ведомства Руфата Исмаилова. Его поместили под стражу по обвинениям в коррупции и превышении полномочий.

По версии следствия, Исмаилов получил взятки на общую сумму в 1,3 миллиона рублей (около 14 тысяч долларов по курсу на 8 ноября); вместе с ним по делу проходит его заместитель – Далгат Абдулгапуров.

300 тысяч рублей, как утверждает следователь, высокопоставленные полицейские получили за отказ в возбуждении уголовного дела, связанного с нарушениями при строительстве дома, еще миллион – за содействие в распределении бюджетных средств материнского капитала.

Кроме этого, Абдулгапуров и Исмаилов якобы решили вложить имеющиеся у них 100 миллионов рублей в криптовалюту. Для этого они заручились поддержкой предпринимателя, который был обвиняемым по уголовному делу. Полицейские передали ему деньги для покупки оборудования для майнинга, взамен пообещав прекратить преследование, утверждает следствие.

На суде по избранию меры пресечения Исмаилов не признал вину. "Я в курсе, в чем меня обвиняют, но не согласен с обвинением", – заявил он. Защита сотрудника МВД заявила о намерении обжаловать его арест.

Ранее дагестанские телеграм-каналы, а вслед за ними государственные СМИ сообщили о задержании Исмаилова и Абдулгапурова, у них дома и на работе прошли обыски, эту информацию об уголовном деле в отношении полицейских подтвердили в республиканском управлении ФСБ.