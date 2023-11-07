В Дагестане, по ряду сведений, проходят обыски у замглавы МВД

Дагестанские телеграм-каналы сообщили во вторник об обысках у заместителя министра внутренних дел по республике и начальника следственного управления ведомства Руфата Исмаилова. Официального подтверждения информации нет.

"Работают ФСБ и приезжие сотрудники МВД", – утверждает телеграм-канал "Молодёжка" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Телеграм-канал "Спросите у Расула" пишет, что обыски также проходят у Далгата Абдулгапурова, заместителя Исмаилова.

С чем могут быть связаны следственные мероприятия, пока неизвестно. МВД сообщения в дагестанских телеграм-каналах не комментирует, отмечает Кавказ.Реалии.

В Дагестане сейчас расследуют беспорядки во время антисемитской акции в аэропорту Махачкалы 29 октября. Согласно последним данным МВД, всего за участие в акции были задержаны более 200 человек, большинство из них понесли административную ответственность, еще 11 - проходят в качестве подозреваемых по уголовному делу.

В начале октября обыск прошёл в доме задержанного главы администрации Кизилюрта Магомеда Магомедова. Подтверждающую видеозапись опубликовали СМИ. На кадрах показан четырехэтажный дом чиновника и якобы принадлежащие ему оружие и запасы икры.