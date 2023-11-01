Суд в Москве не стал заочно арестовывать Надежду Толоконникову

Бабушкинский суд в Москвы отказался заочно арестовать Надежду Толоконникову по делу об оскорблении чувств верующих, сообщает "Медиазона".

О том, что в отношении Толоконниковой возбудили уголовное дело, стало известно в марте. Поводом стали публикации в соцсетях, но какие именно, неизвестно.

Толоконникова проживает за границей.

В августе 2012 года Толоконникову, и ещё двух участниц Pussy Riot — Марию Алехину и Екатерину Самуцевич — приговорили к двум годам колонии по делу о "панк-молебне" в храме Христа Спасителя.

В колонии Толоконникова и Алёхина отбыли почти два года и были освобождены в декабре 2013 года по амнистии. Самуцевич после кассационной жалобы была приговорена Мосгорсудом к двум годам колонии условно.

Уголовное наказание по статье об оскорблении чувств верующих было добавлено в российское законодательство после дела Pussy Riot. В 2012 Толоконникова, Алёхина и Самуцевич, были осуждены по статье о хулиганстве за акцию в православном соборе Христа Спасителя в Москве. Тогда несколько участник группы в балаклавах имитировали музыкальное выступление в храме, на видеозапись была наложена песня "Богородица, Путина прогони".

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