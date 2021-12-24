Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 7,2 миллиарда рублей, то есть приблизительно на 98 миллионов долларов, за систематическое неудаление запрещенной в России информации. Это первое применение оборотного штрафа против интернет-бизнеса в стране. Его размер высчитывается из оборота в России, а не составляет фиксированную сумму.
Корпорация признана виновной статье о повторном совершение правонарушения, связанного с неудалением информации, удалять которую требует законодательство. Наказание для юридических лиц – от 5 до 10 процентов выручки бизнеса за год до совершения правонарушения. Согласно данным Google, оборот ее российского представительства в 2020 году превысил 85 млрд рублей, – передаёт ТАСС.
Ранее, без учета сегодняшнего решения, общая сумма штрафов Google по претензиям регулятора выросла до 58 миллионов рублей, – подсчитало агентство РИА "Новости". Их выписали за неудаление запрещенного контента, а также отказ хранить персональные данные россиян на серверах, физически расположенных внутри страны.
Протокол об оборотном штрафе был составлен на корпорацию в октябре, в том числе – за неудаление видео с призывов на акции протеста в принадлежащем поисковику видеосервисе YouTube. Тогда же был составлен протокол на социальную сеть Facebook, рассмотрение иска против её владельца, корпорации Meta Platforms, также назначен на пятницу.
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