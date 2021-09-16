РКН: Google и Apple помогают "Умному голосованию" обходить блокировки

Роскомнадзор обвинил американские IT-компании Google, Apple, Cloudflare и Cisco в том, что они помогают проекту сторонников Алексея Навального "Умное голосование" обходить блокировки. Как заявил замглавы ведомства Вадим Субботин, Роскомнадзор "прорабатывает определённые меры", чтобы противодействовать распространению запрещённого в России контента, и у него это "получается". При этом, если иностранные компании не исполнят требования по прекращению помощи "Умному голосованию", это будет рассматриваться властями как "иностранное вмешательство в выборы".

Также Роскомнадзор пригрозил компаниям Google, Facebook и Twitter оборотными штрафами за неудаление запрещённой в России информации. Конкретно об "Умном голосовании" в этом контексте представитель ведомства не упомянул. Оборотные штрафы выражаются исходя из доли выручки компаний на российском рынке, в случае IT-гигантов они могут достигать миллионов долларов.

В Совете Федерации в четверг, в преддверии выборов, прошло заседание комиссии по предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Как следует из заявлений официальных лиц, большое внимание было уделено "Умному голосованию". По словам главы комиссии Андрея Климова, Генпрокуратура России направила компаниям Google и Apple представлений об удалении приложения "Навальный" из их интернет-магазинов. А представитель МИД Олег Гаврилов сообщил, что МИД России направило США демарш о недопустимости "вмешательства в выборы".

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что "Фактически при участии Apple и Google совершаются конкретные преступления, масштаб которых в ближайшие дни может только увеличиться". Российские власти настаивают на блокировке "Умного голосования", считая его связанным с экстремистскими организациями, а также утверждая, что проект нарушает законодательство о выборах.

На заседании присутствовали представители Google и Apple. По словам Климова, представители Apple "сослались на правовые особенности, которые не позволяют материнской компании воздействовать на AppStore для удаления приложения "Навальный"".

"Умное голосование" - проект соратников оппозиционера Алексея Навального. Они распространили списки кандидатов по одномандатным округам, за которых предлагают голосовать, чтобы не допустить победы представителей "Единой России". Сайт "Умного голосования" в России был заблокирован, кроме того, "Яндекс", как утверждается, убрал связанные с проектом сайты из поисковой выборки. Списки, однако, доступны в приложении "Навальный", а также на Google Docs. Накануне ряд пользователей Интернета сообщил о блокировке Google Docs некоторыми провайдерами. Роскомнадзор отрицает блокировку. В четверг, как сообщается, сервис в России работает.