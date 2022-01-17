Мировой суд в Таганском районе Москвы оштрафовал крупнейший в мире генеалогический сервис MyHeritage на полтора миллиона рублей за отказ хранить данные о россиянах в России. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Протокол на MyHeritage поступил в суд в декабре. Тогда не сообщалось — известили ли российские власти сервис о своём требовании. В случае, если данные не будут локализованы, сайту, у которого, по его подсчётам, 95 миллионов пользователей, грозит блокировка в России.

Российский закон о персональных данных был принят в 2015 году. Он обязывает как российские, так и иностранные компании хранить данные пользователей на серверах на территории России. Пока что единственным крупным сервисом, заблокированным за нарушение правила, стала социальная сеть LinkedIn.