Мировой суд в Таганском районе Москвы оштрафовал крупнейший в мире генеалогический сервис MyHeritage на полтора миллиона рублей за отказ хранить данные о россиянах в России. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.
Протокол на MyHeritage поступил в суд в декабре. Тогда не сообщалось — известили ли российские власти сервис о своём требовании. В случае, если данные не будут локализованы, сайту, у которого, по его подсчётам, 95 миллионов пользователей, грозит блокировка в России.
Российский закон о персональных данных был принят в 2015 году. Он обязывает как российские, так и иностранные компании хранить данные пользователей на серверах на территории России. Пока что единственным крупным сервисом, заблокированным за нарушение правила, стала социальная сеть LinkedIn.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.