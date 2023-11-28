Суд в Москве оштрафовал "Медиазону" за нарушение законов об иноагентах

Басманный суд Москвы оштрафовал юридическое лицо издания "Медиазона" за нарушение законов об иноагентах. Поводом стало отсутствие маркировки, положенной российским законодательством, на сообщениях издания в телеграме.
О составлении протокола стало известно в октябре, когда на сайте суда появилась карточка дела, рассказывает издание. Штраф составил 300 тысяч рублей.
В ноябре по той же статье административного кодекса были оштрафованы главный редактор и бывший издатель "Медиазоны" Сергей Смирнов и Пётр Верзилов. Оба они не живут в России. Суд назначил им штрафы на 40 и 30 тысяч рублей.
- Российское министерство юстиции признаёт иностранными агентами НКО, СМИ и общественных активистов, которые, по мнению ведомства, получают финансирование из-за границы или находятся под иностранным влиянием. В списки так называемых агентов включены Русская служба Радио Свобода, её региональные проекты и многие журналисты радиостанции.
- Правозащитные организации критиковали формулировки законов об иноагентах и их правоприменение. Европейский суд по правам человека рассматривает иск Русской службы Радио Свобода к российским властям, в котором применение законов об НКО оспаривается как нарушающее Европейскую конвенцию по правам человека.
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