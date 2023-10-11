Суд в Москве оштрафовал Олега Орлова на 150 тысяч рублей

Головинский районный суд Москвы назначил сопредседателю "Мемориала" Олегу Орлову штраф в размере 150 тысяч рублей по статье о "повторной дискредитации армии". Сторона обвинения требовала штрафа в 250 тысяч. Также прокурор предлагала назначить Орлову психиатрическую экспертизу, заявив, что у него наблюдается "обострённое чувство справедливости и отсутствие инстинкта самосохранения".

Поводом для обвинения Орлова стала его статья для французского издания Мediapart, перепощенная в фейсбуке. По мнению следствия, в тексте действия российских военных в Украине характеризуются как "преступные, фашистские, связанные с убийством мирных граждан и разрушением гражданской инфраструктуры".