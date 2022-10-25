Суд в Москве оштрафовал уроженок Азербайджана, вышедших на пикет

Суд в Москве оштрафовал четырёх задержанных 19 октября представительниц азербайджанской диаспоры, которые пикетировали посольство Франции.

Суд решил, что активистки нарушили правила участия в публичных акциях. Организатора пикета оштрафовали на 20 тысяч рублей, остальных – на 15 тысяч рублей каждую.

Акция прошла на фоне сообщений о том, что французский Сенат в середине ноября планирует рассмотреть резолюцию с требованием ввести санкции в отношении Баку за действия в отношении армянского населения в самопровозглашённом Нагорном Карабахе. Инициаторы документа считают, что азербайджанская армия причастна к военным преступлениям.

Баку обвинения отвергает, утверждая, что во время обострения в 2020 году многолетнего конфликта армянская армия обстреливала мирных азербайджанских граждан за пределами зоны боевых действий.

В конце 2020 года между Арменией и Азербайджаном произошло военное обострение конфликта из-за Нагорного Карабаха. После 44 дней противостояния Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали соглашение о прекращении огня. Азербайджану в ходе войны удалось вернуть под контроль значительную часть территорий, которые он не контролировал с начала 1990-х годов.

Напряжённость сохраняется до сих пор. Периодически происходят новые перестрелки. В частности, обстановка обострялась в ночь с 12 на 13 сентября. С обеих сторон погибли в общей сложности несколько сотен военных. Баку и Ереван обвинили друг друга в агрессии и провокациях.

В сентябре Ереван и международные правозащитные организации обвинили азербайджанскую сторону в жестоком обращении с армянскими пленными. Прокуратура Азербайджана проводит расследование. Женевская конвенция, которую подписал и Азербайджан, требует гуманного обращения с пленными с момента их сдачи или захвата в плен.

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