HRW: казнь армянских пленных является военным преступлением

Международная правозащитная организация Human Rights Watch в пятницу заявила, что казнь армянских военнопленных, совершённая, предположительно, солдатами Вооружённых сил Азербайджана, является военным преступлением. Речь идёт о казни как минимум семи армянских военнопленных в сентябре этого года.

Казни армянских пленных попали на видео, которое было опубликовано в телеграме. На нём солдаты в азербайджанской военной форме без знаков отличий расстреливают сидящих на земле безоружных мужчин в форме армянских войск. Экспертам удалось установить время и место съёмки – 13 сентября, у озера Сев на границе Азербайджана и Армении. Заместитель главы армянского города Горис, расположенного примерно в 15 км от места съёмки, подтвердил, что 13 сентября там велись бои. Взрывы и стрельба в регионе зафиксированы и на снимках со спутников.

После появления видео в соцсетях Human Rights Watch обратилась в прокуратуру Азербайджана. Там 2 октября подтвердили, что начали расследование по фактам, попавшим на видео. В публикации Human Rights Watch говорится, что власти Азербайджана должны обеспечить, чтобы расследование было эффективным и привело к привлечению к ответственности солдат и командиров, ответственных за это преступление.

Директор HRW по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон заявил, что убийство военнопленных нарушает международное законодательство и является военным преступлением. Женевская конвенция, которую подписал и Азербайджан, требует гуманного обращения с пленными с момента из сдачи в плен.