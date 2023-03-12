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Суд в Москве постановил выпустить по УДО экс-главу "Воентелекома"

Бывший гендиректор "Воентелекома" Александр Давыдов (на фото справа)

Бабушкинский суд Москвы постановил освободить условно-досрочно бывшего гендиректора компании "Воентелеком" Александра Давыдова и его советника Дмитрия Семилетова. Они были осуждены по обвинению в хищении около 1,4 миллиарда рублей при реализации контрактов, заключенных с Минобороны.

Прокуратура выступила против решения Бабушкинского суда. Однако ведомство обжаловало лишь решение об освобождении Давыдова, в то время как решение об УДО Семилетова формально вступило в силу, сообщает ТАСС.

Уголовное дело против Давыдова, Семилетова и ряда других обвиняемых было возбуждено в 2013 году, отмечает "Новая газета. Европа". По данным следствия, подсудимые использовали схемы для завышения стоимости продукции, а также получения двойной платы за оказание услуг при заключении контрактов с Минобороны на поставку радиотехники и осуществления надзора за спутниковой связью. Организатором мошенничества следствие считает замначальника Генштаба России Халила Арсланова.

В октябре прошлого года Мещанский суд приговорил Семилетова к четырем годам колонии, а Давыдова - к четырем годам и двум месяцам колонии. Обоих суд также обязал выплатить штраф по 800 тысяч рублей.

Александр Давыдов подал ходатайство об УДО в декабре. К тому времени под стражей он провёл ровно половину назначенного наказания, и суд счел, что он доказал своё исправление. Прокуратура настаивает, что Давыдов не возместил нанесенный государству ущерб. При этом осуждённый погасил назначенный штраф. Заседание по обращению прокуратуры запланировано в Мосгорсуде на 14 марта.

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