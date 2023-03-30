Суд в Москве приговорил к условным срокам хакеров The Infraud Organization

Суд в Москве приговорил четырех участников хакерской группировки The Infraud Organization к условным срокам по делу о торговле данными банковских карт. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, четверых подсудимых признали виновными по статье о неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой. Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы. В ходе следствия хакеры признали вину, что послужило смягчающим обстоятельством.

Как выяснило следствие, братья Марк и Константин Бергманы не позднее 2012 года создали торговую площадку, на которой можно было приобрести похищенные данные банковских карт и номеров социального страхования. Позднее к ним присоединились Андрей Новак и Кирилл Самокутяев, а также неустановленные следствием лица.

Хакеров задержали в январе прошлого года. Суд тогда отправил Новака в СИЗО, а остальным назначил домашний арест.

Андрей Новак ранее был объявлен в розыск в Соединённых Штатах по обвинению в кибермошенничестве. Однако в материалах российского суда название группировки The Infraud Organization, которую власти США обвиняют в хищении полумиллиарда долларов, вообще не упоминалось, отмечало тогда РИА "Новости".

В феврале 2018 года сообщалось, что правоохранители задержали в США 13 лиц, обвиняемых в причастности к преступной схеме, ущерб от действий которой составил по меньшей мере 530 миллионов долларов. Обвинения были предъявлены (в том числе заочно) 36 лицам, гражданам нескольких стран. Среди них был и россиянин Андрей Новак, которого российские СМИ называли основателем хакерской группировки The Infraud Organization.

В марте 2021 года суд в Неваде приговорил россиянина Сергея Медведева к десяти годам лишения свободы. По версии американских властей, он также был одним из сооснователей The Infraud Organization. В ходе процесса Медведев признал вину.