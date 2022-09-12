Суд в Москве принял коллективный иск пользователей PlayStation

Суд в Москве принял коллективный гражданский иск от 28 пользователей игровой консоли PlayStation к Sony Interactive Entertainment Europe и московскому офису Sony. Они требуют вернуть доступ к PlayStation Store - онлайн-магазину компании, который прекратил работу на территории России после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Об этом сообщают "Ведомости".

Истцы также требуют компенсировать каждому из них по 10 миллионов рублей за моральный вред. Они обосновали это стоимостью консоли PlayStation 5 цена которой составляет не менее 119 000 рублей. Истцы указывают, что приобрели её для проведения семейного досуга, но были лишены такой возможности. Предварительное заседание по делу назначено на 31 октября.

Компания Sony после начала российского вторжения в Украину приостановила работу в стране, прекратила продажу игровых приставок PlayStation и закрыла свой онлайн-магазин PlayStation Store.

Ранее об окончательном уходе из России объявила звукозаписывающая компания Sony Music Group. По последним данным, с конца февраля российский рынок покинули более 1200 компаний из разных сфер бизнеса.