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Суд в Москве продлил арест Эвану Гершковичу до 30 ноября

Эван Гершкович

Лефортовский районный суд Москвы продлил до 30 ноября арест корреспонденту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, находящемуся в СИЗО по обвинению в шпионаже. Об этомсообщает "Коммерсантъ".

Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела засекречены.

  • Эван Гершкович был задержан 29 марта в Екатеринбурге, на следующий день суд в Москве отправил под арест. ФСБ утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса.
  • Гершкович не признал вину. Редакция The Wall Street Journal заявила, что журналист выполнял свою работу. В частности, он опрашивал жителей Екатеринбурга об их реакции на потери, которые несёт в Украине ЧВК "Вагнер".
  • Госдепартамент США признал Эвана Гершковича "неправомерно задержанным" Россией. Этот статус эквивалентен статусу заложника и позволяет Вашингтону вести переговоры об обмене американского гражданина. Факт таких переговоров подтвердил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, но уточнил, что "пока нет чёткого пути решения вопроса".
  • В случае признания Гершковича виновным российским судом ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

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