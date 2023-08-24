Суд в Москве продлил арест Эвану Гершковичу до 30 ноября

Лефортовский районный суд Москвы продлил до 30 ноября арест корреспонденту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, находящемуся в СИЗО по обвинению в шпионаже. Об этомсообщает "Коммерсантъ".

Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела засекречены.