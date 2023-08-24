Суд в Москве продлил арест Эвану Гершковичу до 30 ноября

Лефортовский районный суд Москвы продлил до 30 ноября арест корреспонденту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, находящемуся в СИЗО по обвинению в шпионаже. Об этомсообщает "Коммерсантъ".
Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела засекречены.
- Эван Гершкович был задержан 29 марта в Екатеринбурге, на следующий день суд в Москве отправил под арест. ФСБ утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса.
- Гершкович не признал вину. Редакция The Wall Street Journal заявила, что журналист выполнял свою работу. В частности, он опрашивал жителей Екатеринбурга об их реакции на потери, которые несёт в Украине ЧВК "Вагнер".
- Госдепартамент США признал Эвана Гершковича "неправомерно задержанным" Россией. Этот статус эквивалентен статусу заложника и позволяет Вашингтону вести переговоры об обмене американского гражданина. Факт таких переговоров подтвердил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, но уточнил, что "пока нет чёткого пути решения вопроса".
- В случае признания Гершковича виновным российским судом ему может грозить до 20 лет лишения свободы.
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