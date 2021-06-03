Суд в Москве продлил арест Фургала ещё на один месяц

Басманный суд Москвы продлил на один месяц до 7 июля срок ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. Об этом сообщает ТАСС.

Защита Фургала просила суд изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы. Адвокаты предлагали перевести бывшего губернатора под домашний арест.

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали летом 2020 года по обвинению в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей, совершенных в 2004–2005 годах. Фургал заявлял, что у следствия нет доказательств, а также обвинял следователей в давлении. Он не признает вину. Как сообщили адвокаты Фургала, ему не грозит пожизненное заключение, поскольку срок давности по делам об убийствах истек.

В апреле 2021-го бывшего губернатора Хабаровского края госпитализировали в тюремную больницу "Матросская тишина" с коронавирусом, а после выписки в мае снова поместили в СИЗО. Адвокаты заявили, что состояние Фургала требует повторной госпитализации. Врачи изолятора СИЗО запретили ему участвовать в судебных процессах по состоянию здоровья.

В Хабаровске и других городах России в 2020 году больше полугода проходили акции в поддержку Фургала. Жители региона требовали судить его в Хабаровске, а также выражали недовольство действиями российских властей.