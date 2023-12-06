Суд в Москве удовлетворил иск Олега Дерипаски к Ольге Романовой

В Москве суд удовлетворил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации миллиардера Олега Дерипаски к правозащитнице и главе фонда "Русь Сидящая" Ольге Романовой.

По решению Таганского районного суда Романова на своей странице в социальной сети X должна опровергнуть произнесённые ей в интервью слова о том, что Дерипаске принадлежит ряд частных военных компаний.

Интервью, о котором идёт речь, Ольга Романова дала журналистке Елизавете Осетинской. В нём она заявила, что два ЧВК, принадлежащие Олегу Дерипаске, работают на юге Украины, назвав миллиардера "главным военным человеком" в России. Представители Дерипаски назвали эту информацию клеветой.

Позже Романова повторила тезисы о ЧВК Дерипаски в интервью журналистке Катерине Гордеевой.