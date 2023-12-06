Суд в Москве удовлетворил иск Олега Дерипаски к Ольге Романовой

В Москве суд удовлетворил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации миллиардера Олега Дерипаски к правозащитнице и главе фонда "Русь Сидящая" Ольге Романовой.
По решению Таганского районного суда Романова на своей странице в социальной сети X должна опровергнуть произнесённые ей в интервью слова о том, что Дерипаске принадлежит ряд частных военных компаний.
Интервью, о котором идёт речь, Ольга Романова дала журналистке Елизавете Осетинской. В нём она заявила, что два ЧВК, принадлежащие Олегу Дерипаске, работают на юге Украины, назвав миллиардера "главным военным человеком" в России. Представители Дерипаски назвали эту информацию клеветой.
Позже Романова повторила тезисы о ЧВК Дерипаски в интервью журналистке Катерине Гордеевой.
- Ранее Дерипаска выиграл в российском суде дело о защите чести и достоинства против сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией Марии Певчих. Суд признал не соответствующими действительности сведения, распространенные Певчих в интернете, об участии бизнесмена в залоговых аукционах в середине 1990-х годов.
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