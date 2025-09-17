Суд в Москве заочно арестовал Чичваркина

Cуд в Москве заочно арестовал живущего в Лондоне предпринимателя Евгения Чичваркина по обвинениям в так называемых фейках о российской армии и об уклонении от исполнения обязанностей "иноагента".

Об этом в среду сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции российской столицы. Постановление об аресте вынес Дорогомиловский районный суд.

В июле стало известно, что МВД России объявило Чичваркина в розыск. Тогда не было известно, что именно ему вменяют в вину. В марте 2025 года прокуратура Москвы сообщала, что направила следствию материалы для возбуждения в отношении Чичваркина уголовного дела по статье о невыполнении обязанностей так называемого иностранного агента. Об обвинении в так называемых фейках об армии тогда не сообщалось.

Евгений Чичваркин - сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи "Евросеть". С декабря 2008 года он живёт в Великобритании, занимается ресторанным бизнесом. Активно выступал против российских властей, поддерживал Алексея Навального, в 2022 году стал участником Антивоенного комитета.

В 2022 году российский Минюст признал Чичваркина "иностранным агентом". Как отмечает в министерстве, Чичваркин занимается политической деятельностью, якобы получая при этом финансирование от Украины.